Монеты Австралии 1912 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
Соверен 1912 S
Средняя цена
780 $
Продажи
0
250
Соверен 1912 M
Средняя цена
600 $
Продажи
1
103
Соверен 1912 P
Средняя цена
540 $
Продажи
0
62
1/2 соверена 1912 S
Средняя цена
360 $
Продажи
3
52
