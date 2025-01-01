flag
АвстралияПериод:1837-1936

Монеты Австралии 1912 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1912 S
Средняя цена780 $
Продажи
0250
Аверс
Реверс
Соверен 1912 M
Средняя цена600 $
Продажи
1103
Аверс
Реверс
Соверен 1912 P
Средняя цена540 $
Продажи
062
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1912 S
Средняя цена360 $
Продажи
352
