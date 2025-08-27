flag
Соверен 1912 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1912 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1912 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,469,257

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1912 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1900 USD. Торги состоялись 9 апреля 2023.

Австралия Соверен 1912 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 20 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата20 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Tennants Auctioneers - 8 мая 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Stack's - 20 октября 2023
ПродавецStack's
Дата20 октября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1912 M на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1912 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1912 года с буквами M составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1912 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1912 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1912 года со знаком M?

Для продажи соверен 1912 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

