Соверен 1912 года M (Австралия, Георг V)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,469,257
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодГеорг V
- НоминалСоверен
- Год1912
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1912 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1900 USD. Торги состоялись 9 апреля 2023.
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1912 года M?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1912 года с буквами M составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1912 года с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1912 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1912 года со знаком M?
Для продажи соверен 1912 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.