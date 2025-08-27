flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1912 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1912 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1912 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,278,144

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж Соверен 1912 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (62)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1912 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1912 P на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьXF
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 16 марта 2024
ПродавецRoschberg Mynthandel AS
Дата16 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Bolaffi - 9 июня 2023
ПродавецBolaffi
Дата9 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 P на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1912 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1912 года с буквами P составляет 540 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1912 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1912 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1912 года со знаком P?

Для продажи соверен 1912 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
