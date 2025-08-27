flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1912 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC278,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1912 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 490 GBP. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Tennants Auctioneers - 7 мая 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата7 мая 2025
СохранностьAU
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Lugdunum - 14 декабря 2023
ПродавецLugdunum
Дата14 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Karamitsos - 19 марта 2023
ПродавецKaramitsos
Дата19 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Heritage - 26 января 2023
ПродавецHeritage
Дата26 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьVF
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1912 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1912 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1912 года с буквами S составляет 360 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1912 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1912 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1912 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1912 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1912 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы