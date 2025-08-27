flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1862 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,477,500

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1862
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:950 USD
График аукционных продаж Соверен 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1862 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1862 на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Австралия Соверен 1862 на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
894 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Австралия Соверен 1862 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе Numisor - 15 февраля 2022
ПродавецNumisor
Дата15 февраля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1862 на аукционе MDC Monaco - 12 июня 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата12 июня 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1862 на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьXF45 NGC
К аукциону
Австралия Соверен 1862 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьXF45 ANACS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1862 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1862 года составляет 950 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1862 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1862 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1862 года?

Для продажи соверен 1862 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
