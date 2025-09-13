flag
Соверен 1899 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Casa de Subastas de Madrid

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,579,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1899
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж Соверен 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (218)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьXF
Цена
753 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1454 $
Цена в валюте аукциона 1454 USD
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 30 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 18 октября 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата18 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1899 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 670 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1899 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

