flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1899 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1899 S Вуаль на голове
Средняя цена520 $
Продажи
093
Аверс
Реверс
Соверен 1899 M Вуаль на голове
Средняя цена670 $
Продажи
1219
Аверс
Реверс
Соверен 1899 P Вуаль на голове
Средняя цена800 $
Продажи
3269
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1899 M Вуаль на голове
Средняя цена290 $
Продажи
216
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1899 P Вуаль на голове
Средняя цена
Продажи
00
Категория
Год
Поиск