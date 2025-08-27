flag
1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC97,221

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1899
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 ноября 2020
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2017
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Chaponnière - 22 ноября 2016
ПродавецChaponnière
Дата22 ноября 2016
СохранностьVG
Цена
Австралия 1/2 соверена 1899 M "Вуаль на голове" на аукционе Roma Numismatics - 29 сентября 2016
ПродавецRoma Numismatics
Дата29 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 290 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

