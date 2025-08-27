1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC97,221
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1899
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 290 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком M?
Для продажи 1/2 соверена 1899 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.