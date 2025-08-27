flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1899 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1899 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1899 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC690,992

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1899
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:800 USD
График аукционных продаж Соверен 1899 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (266)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком P. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2800 GBP. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1141 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 13 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата13 марта 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 ANACS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Münzen & Medaillen - 4 декабря 2024
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата4 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1899 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1899 года P "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами P составляет 800 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком P?

Для продажи соверен 1899 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

