flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1899 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1899 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1899 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,259,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1899
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1899 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (93)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 11 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 7 июня 2025
ПродавецSt James’s
Дата7 июня 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Numismática Leilões - 19 июня 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Münzenonline - 24 ноября 2023
ПродавецMünzenonline
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1899 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1899 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 520 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1899 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1899 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1899 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1899 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы