1/2 соверена 1899 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Где продать монету 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1899 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.