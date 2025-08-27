АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936
1/2 соверена 1899 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 1/2 соверена 1899 года "Вуаль на голове" со знаком P?
Для продажи 1/2 соверена 1899 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы