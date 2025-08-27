flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,262,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1889
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:800 USD
График аукционных продаж Соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (230)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 26 августа 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата26 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 131000 JPY
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 15 июля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата15 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 24 июня 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата24 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 29 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата29 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Holmasto - 8 марта 2025
ПродавецHolmasto
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 800 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи соверен 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
