АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1889 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1889 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена800 $
Продажи
0230
Аверс
Реверс
Соверен 1889 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена540 $
Продажи
1174
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1889 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена880 $
Продажи
024
