АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,732,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1889
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
Средняя цена (PROOF):43000 USD
График аукционных продаж Соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (173)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 41000 GBP. Торги состоялись 25 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 августа 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
33430 $
Цена в валюте аукциона 52000 AUD
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 7 июня 2025
ПродавецSt James’s
Дата7 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 30 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата30 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата31 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьPF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 29 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - 7 июля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Где купить?
Австралия Соверен 1889 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 12 сентября 2025
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата12 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 540 USD для регулярного чекана и 43000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1889 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

