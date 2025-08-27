1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC64,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1889
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 880 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?
Для продажи 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.