1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1889
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:880 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе CHS Basel Numismatics - 21 ноября 2021
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата21 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе CHS Basel Numismatics - 22 августа 2021
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата22 августа 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 сентября 2018
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 30 ноября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата30 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Künker - 1 октября 2015
ПродавецKünker
Дата1 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьAU55 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьAU55 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьAU55 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Herrero - 13 декабря 2012
ПродавецHerrero
Дата13 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1889 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 880 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1889 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

