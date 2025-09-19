flag
Соверен 1895 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1895 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1895 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,165,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1895
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 26000 GBP. Торги состоялись 25 февраля 2025.

Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Roxbury’s - 26 марта 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата26 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьPF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1895 M "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1895 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 620 USD для регулярного чекана и 33000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1895 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1895 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

