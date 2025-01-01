flag
Монеты Австралии 1895 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1895 S Вуаль на голове
Средняя цена520 $
Продажи
0106
Аверс
Реверс
Соверен 1895 M Вуаль на голове
Средняя цена620 $
Продажи
1233
