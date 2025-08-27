flag
Соверен 1895 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1895 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1895 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,758,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1895
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1895 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (106)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22005 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 18 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
629 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Oslo Myntgalleri - 26 ноября 2023
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата26 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Schulman - 19 октября 2023
ПродавецSchulman
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1895 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1895 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 520 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1895 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1895 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1895 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
