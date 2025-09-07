flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,740,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1879
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
Средняя цена (PROOF):550 USD
График аукционных продаж Соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (296)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 40000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Antivm Numismatica - 23 августа 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата23 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
974 $
Цена в валюте аукциона 725 GBP
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rare Coins - 10 ноября 2024
ПродавецRare Coins
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата6 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1879 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 620 USD для регулярного чекана и 550 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1879 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1879 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

