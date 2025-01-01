Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Монеты Австралии 1879 года
Соверен 1879 S WW WW Герб
Средняя цена
750 $
Продажи
0
228
Соверен 1879 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена
950 $
Продажи
0
106
Соверен 1879 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена
620 $
Продажи
1
297
1/2 соверена 1879 S Герб
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
19
