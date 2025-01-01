flag
Монеты Австралии 1879 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1879 S WW WW Герб
Средняя цена750 $
Продажи
0228
Аверс
Реверс
Соверен 1879 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена950 $
Продажи
0106
Аверс
Реверс
Соверен 1879 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена620 $
Продажи
1297
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1879 S Герб
Средняя цена1100 $
Продажи
119
