Соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,366,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1879
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:950 USD
График аукционных продаж Соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (106)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23608 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 26 марта 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата26 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auctiones - 18 декабря 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Schulman - 28 июля 2022
ПродавецSchulman
Дата28 июля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Bruun Rasmussen - 10 июля 2022
ПродавецBruun Rasmussen
Дата10 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
ПродавецSt James’s
Дата7 июля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 27 марта 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата27 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 950 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1879 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1879 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1879 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

