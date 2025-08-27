flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1879 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1879 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1879 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,366,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1879
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:750 USD
График аукционных продаж Соверен 1879 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (228)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1879 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30999 проданному на аукционе Heritage Auctions за 51700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Rhenumis - 12 сентября 2024
ПродавецRhenumis
Дата12 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 мая 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Jesús Vico - 7 марта 2024
ПродавецJesús Vico
Дата7 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 22 февраля 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата22 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1879 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 22 февраля 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата22 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******


Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1879 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1879 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 750 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1879 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1879 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1879 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1879 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
