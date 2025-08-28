flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1879 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1879 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1879 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC94,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1879
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1879 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (18)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1879 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьF
Цена
525 NZD
Цена в валюте аукциона 525 NZD
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Stack's - 15 августа 2024
ПродавецStack's
Дата15 августа 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 28 марта 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 марта 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 27 декабря 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 декабря 2020
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 30 августа 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 августа 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 21 января 2014
ПродавецHeritage
Дата21 января 2014
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 18 апреля 2011
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2011
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1879 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1879 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1879 года "Герб" с буквами S составляет 1100 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1879 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1879 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1879 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1879 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
