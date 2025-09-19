flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,915,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 13000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 24 июля 2025
ПродавецRimon Auctions
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 694 USD
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Warin Global Investments - 14 марта 2024
ПродавецWarin Global Investments
Дата14 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 7 июля 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата7 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 580 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

