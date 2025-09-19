Соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22,05 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,915,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1887
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 13000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 580 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?
Для продажи соверен 1887 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.