Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Австралия
1887
Монеты Австралии 1887 года
Золото
Золотые монеты
5 фунтов 1887 S JEB
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 фунта 1887 S JEB
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Соверен 1887 M WW WW Герб
Средняя цена
4200 $
Продажи
1
63
Соверен 1887 S WW WW Герб
Средняя цена
920 $
Продажи
1
83
Соверен 1887 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена
830 $
Продажи
0
187
Соверен 1887 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена
580 $
Продажи
1
185
Соверен 1887 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена
1300 $
Продажи
2
107
Соверен 1887 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена
730 $
Продажи
2
259
1/2 соверена 1887 S Герб
Средняя цена
610 $
Продажи
0
50
1/2 соверена 1887 M Герб
Средняя цена
870 $
Продажи
1
22
1/2 соверена 1887 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена
760 $
Продажи
0
38
1/2 соверена 1887 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена
690 $
Продажи
1
73
