flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1887 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1887 S JEB
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 фунта 1887 S JEB
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
Соверен 1887 M WW WW Герб
Средняя цена4200 $
Продажи
163
Аверс
Реверс
Соверен 1887 S WW WW Герб
Средняя цена920 $
Продажи
183
Аверс
Реверс
Соверен 1887 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена830 $
Продажи
0187
Аверс
Реверс
Соверен 1887 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена580 $
Продажи
1185
Аверс
Реверс
Соверен 1887 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена1300 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
Соверен 1887 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена730 $
Продажи
2259
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1887 S Герб
Средняя цена610 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1887 M Герб
Средняя цена870 $
Продажи
122
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1887 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена760 $
Продажи
038
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1887 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена690 $
Продажи
173
Категория
Год
Поиск