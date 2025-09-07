flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1887 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1887 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1887 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC64,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:870 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1887 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (21)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 50246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе NOONANS - 20 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата20 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Holmasto - 28 мая 2022
ПродавецHolmasto
Дата28 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 28 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата28 октября 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 июля 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июля 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 января 2018
ПродавецHeritage
Дата17 января 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Gorny & Mosch - 13 октября 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата13 октября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе CNG - 12 августа 2015
ПродавецCNG
Дата12 августа 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2012
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Teutoburger - 26 февраля 2011
ПродавецTeutoburger
Дата26 февраля 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2011
ПродавецHeritage
Дата3 января 2011
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 31 мая 2009
ПродавецHeritage
Дата31 мая 2009
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 30 мая 2008
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2008
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1887 M "Герб" на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьXF45 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1887 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами M составляет 870 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1887 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1887 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
