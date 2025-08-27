flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC134,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (38)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23523 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
713 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - 27 октября 2023
ПродавецSpink
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 23 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 февраля 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coins of the Realm - 24 октября 2021
ПродавецCoins of the Realm
Дата24 октября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 июня 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 апреля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 марта 2020
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 декабря 2019
ПродавецLondon Coins
Дата2 декабря 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 9 мая 2019
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 марта 2019
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата14 февраля 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 760 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

