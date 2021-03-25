flag
5 фунтов 1887 года S JEB (Австралия, Виктория)

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес39,94 гр
  • Чистого золота (1,1775 oz) 36,625 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF3

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал5 фунтов
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):660000 USD
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 5 фунтов 1887 года со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата27 марта 2021
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 5 фунтов 1887 года S JEB?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB составляет 660000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 36,625 гр чистого золота, поэтому ниже 4060,73 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 фунтов 1887 года со знаком S JEB?

Для продажи 5 фунтов 1887 года S JEB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

