5 фунтов 1887 года S JEB (Австралия, Виктория)

Сколько стоит золотая монета Виктории 5 фунтов 1887 года S JEB? По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB составляет 660000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 36,625 гр чистого золота, поэтому ниже 4060,73 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB? Информация о текущей стоимости австралийской монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.