5 фунтов 1887 года S JEB (Австралия, Виктория)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес39,94 гр
- Чистого золота (1,1775 oz) 36,625 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж PROOF3
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал5 фунтов
- Год1887
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 5 фунтов 1887 года со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сколько стоит золотая монета Виктории 5 фунтов 1887 года S JEB?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB составляет 660000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 36,625 гр чистого золота, поэтому ниже 4060,73 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 5 фунтов 1887 года с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 фунтов 1887 года со знаком S JEB?
Для продажи 5 фунтов 1887 года S JEB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.