Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Цена монет Австралии
Виктория
5 фунтов
Золотые монеты 5 фунтов Виктории - Австралия
5 фунтов 1887
Год
Знак
Описание
Тираж
PROOF
Продажи
Продажи
1887
S JEB
3
0
1
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Австралии
Каталог монет Виктории
Все австралийские монеты
австралийские монеты номиналом 5 фунтов
Нумизматические аукционы