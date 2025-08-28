flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC940,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:730 USD
График аукционных продаж Соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (257)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе London Coins LTD за 3800 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 августа 2025
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьXF
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 30 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата30 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 27 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Leu - 8 сентября 2024
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 730 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1887 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы