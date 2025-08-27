flag
2 фунта 1887 года S JEB (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 2 фунта 1887 года S JEB - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 2 фунта 1887 года S JEB - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF11

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал2 фунта
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж 2 фунта 1887 года S JEB - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 2 фунта 1887 года со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 5500 AUD. Торги состоялись 18 марта 2025.

Сохранность
Австралия 2 фунта 1887 S JEB на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьPROOF
Цена

Где продать монету 2 фунта 1887 года со знаком S JEB?

Для продажи 2 фунта 1887 года S JEB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

