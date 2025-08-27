АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936
2 фунта 1887 года S JEB (Австралия, Виктория)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес15,9761 гр
- Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
- Диаметр29 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж PROOF11
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал2 фунта
- Год1887
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 2 фунта 1887 года со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 5500 AUD. Торги состоялись 18 марта 2025.
Сохранность
Где продать монету 2 фунта 1887 года со знаком S JEB?
Для продажи 2 фунта 1887 года S JEB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
