flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Золотые монеты 2 фунта Виктории - Австралия

type-coin
type-coin

2 фунта 1887

ГодЗнакОписаниеТираж PROOFПродажиПродажи
1887S JEB1101
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииВсе австралийские монетыавстралийские монеты номиналом 2 фунтаНумизматические аукционы