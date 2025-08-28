Соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9981 гр
- Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
- Диаметр22,05 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,002,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1887
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 1300 USD для регулярного чекана и 2000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?
Для продажи соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.