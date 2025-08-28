flag
Соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,002,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
Средняя цена (PROOF):2000 USD
График аукционных продаж Соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (105)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе WAG - 16 апреля 2023
ПродавецWAG
Дата16 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 12 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата12 мая 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены
Где купить?
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1887 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 1300 USD для регулярного чекана и 2000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи соверен 1887 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

