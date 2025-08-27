flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1887 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1887 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1887 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC134,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:610 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1887 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (50)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Morton & Eden - 20 июля 2023
ПродавецMorton & Eden
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 20 февраля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 февраля 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе DNW - 2 декабря 2021
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьXF40 NGC
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 14 июля 2021
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата14 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1887 S "Герб" на аукционе iBelgica - 30 июня 2021
ПродавецiBelgica
Дата30 июня 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Показать цены

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1887 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S составляет 610 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1887 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1887 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
