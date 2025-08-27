1/2 соверена 1887 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1887 года S "Герб"? По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S составляет 610 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S? Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.