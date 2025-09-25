flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (72)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34291 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Lockdales Auctioneers - 19 марта 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата19 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 19 июля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 июля 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 25 июня 2021
ПродавецSt James’s
Дата25 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1887 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rumnicoin - 25 сентября 2025
ПродавецRumnicoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 690 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1887 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1887 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
