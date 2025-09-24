flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1887 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1887 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,000,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:920 USD
График аукционных продаж Соверен 1887 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (82)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
2217 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 ноября 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 28 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата28 декабря 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Monedalia.es - 1 марта 2023
ПродавецMonedalia.es
Дата1 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 26 апреля 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1887 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 920 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1887 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1887 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1887 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы