Австралия Период: 1837-1936

Соверен 1887 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1887 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,915,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1887
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4200 USD
График аукционных продаж Соверен 1887 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (62)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1887 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 6200 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
2082 $
Цена в валюте аукциона 1550 GBP
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS60 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1887 M WW WW "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1887 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1887 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 4200 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1887 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1887 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1887 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1887 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

