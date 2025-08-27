flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1878 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1878 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1878 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,259,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1878
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:800 USD
График аукционных продаж Соверен 1878 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (251)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1878 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2100 GBP. Торги состоялись 14 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS61 PL NGC
Цена
1686 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 19 ноября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Jesús Vico - 7 марта 2024
ПродавецJesús Vico
Дата7 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 18 января 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе Numisma - Portugal - 14 декабря 2023
ПродавецNumisma - Portugal
Дата14 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1878 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1878 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1878 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 800 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1878 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1878 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1878 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1878 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

