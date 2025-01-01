flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1878 S WW WW Герб
Средняя цена800 $
Продажи
1252
Аверс
Реверс
Соверен 1878 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена650 $
Продажи
2174
