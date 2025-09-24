flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,171,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1878
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж Соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (172)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1878 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 6904 проданному на аукционе Spink за 2000 GBP. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Schulman - 1 июля 2025
ПродавецSchulman
Дата1 июля 2025
СохранностьVF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rauch - 29 марта 2025
ПродавецRauch
Дата29 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Münzen & Medaillen - 4 декабря 2024
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе AURORA - 17 мая 2024
ПродавецAURORA
Дата17 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1878 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1878 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 650 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1878 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1878 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1878 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1878 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

