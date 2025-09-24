flag
Соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,324,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1881
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж Соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (188)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 30 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата30 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 18 октября 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата18 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе AURORA - 5 сентября 2024
ПродавецAURORA
Дата5 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 690 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1881 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1881 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
