Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Австралия
1881
Монеты Австралии 1881 года
Соверен 1881 S WW WW Герб
Средняя цена
820 $
Продажи
1
113
Соверен 1881 M WW WW Герб
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
60
Соверен 1881 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена
770 $
Продажи
0
86
Соверен 1881 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена
690 $
Продажи
1
189
1/2 соверена 1881 S Герб
Средняя цена
680 $
Продажи
0
10
1/2 соверена 1881 M Герб
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
15
