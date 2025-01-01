flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1881 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1881 S WW WW Герб
Средняя цена820 $
Продажи
1113
Аверс
Реверс
Соверен 1881 M WW WW Герб
Средняя цена1100 $
Продажи
060
Аверс
Реверс
Соверен 1881 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена770 $
Продажи
086
Аверс
Реверс
Соверен 1881 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена690 $
Продажи
1189
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1881 S Герб
Средняя цена680 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1881 M Герб
Средняя цена1600 $
Продажи
015
Категория
Год
Поиск