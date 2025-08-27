flag
Соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tosunidis Coin House

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,360,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1881
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:770 USD
График аукционных продаж Соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (86)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 3800 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2021.

Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата6 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Klondike Auction - 25 июня 2023
ПродавецKlondike Auction
Дата25 июня 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 770 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1881 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1881 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1881 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

