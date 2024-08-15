flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1881 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1881 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1881 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC62,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1881
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:680 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1881 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30026 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 570 GBP
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 11 января 2011
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2006
Австралия 1/2 соверена 1881 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2006
ПродавецHeritage
Дата9 января 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1881 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами S составляет 680 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1881 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1881 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы