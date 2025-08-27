flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1881 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1881 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1881 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,324,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1881
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж Соверен 1881 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (60)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1881 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе St James’s Auctions за 5500 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 1 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата1 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 28 мая 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 мая 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 31 октября 2022
ПродавецSt James’s
Дата31 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 июля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 июля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1881 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1881 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1881 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 1100 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1881 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1881 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1881 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1881 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1881 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы