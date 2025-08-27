flag
1/2 соверена 1881 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1881 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1881 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC42,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1881
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:1600 USD
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF20 NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьVF20 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьVF20 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 15 октября 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2019
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 12 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата12 июня 2019
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2019
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1881 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU50 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1881 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M составляет 1600 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1881 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

