1/2 соверена 1881 года M "Герб" (Австралия, Виктория)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC42,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1881
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1881 года M "Герб"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M составляет 1600 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1881 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1881 года "Герб" со знаком M?
Для продажи 1/2 соверена 1881 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.