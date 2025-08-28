flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1868 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1868 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1868 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,521,600

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1868
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж Соверен 1868 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (300)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1868 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1868 на аукционе Katz - 27 августа 2025
ПродавецKatz
Дата27 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1868 на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьXF
Цена
941 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Австралия Соверен 1868 на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьXF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1868 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - 26 апреля 2025
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата26 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Rhenumis - 13 марта 2025
ПродавецRhenumis
Дата13 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе VL Nummus - 15 сентября 2024
ПродавецVL Nummus
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Sima Srl - 1 апреля 2024
Австралия Соверен 1868 на аукционе Sima Srl - 1 апреля 2024
ПродавецSima Srl
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1868 на аукционе Sima Srl - 1 апреля 2024
Австралия Соверен 1868 на аукционе Sima Srl - 1 апреля 2024
ПродавецSima Srl
Дата1 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1868 на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1868 на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1868 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1868 года составляет 1200 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1868 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1868 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1868 года?

Для продажи соверен 1868 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1868 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы