Соверен 1872 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1872 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1872 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,815,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1872
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:580 USD
График аукционных продаж Соверен 1872 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (70)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1872 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе London Coins LTD за 3650 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 7 сентября 2024
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата7 сентября 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 17 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата17 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 18 января 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 января 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 9 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата9 ноября 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Karamitsos - 10 сентября 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 23 августа 2022
ПродавецStack's
Дата23 августа 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 26 мая 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 мая 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата26 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1872 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1872 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 580 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1872 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1872 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1872 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1872 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

