Соверен 1897 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1897 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1897 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,130,565

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1897
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:750 USD
Средняя цена (PROOF):24000 USD
График аукционных продаж Соверен 1897 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (273)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 1 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
671 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 12 февраля 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 сентября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Где купить?
Австралия Соверен 1897 M "Вуаль на голове" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 12 сентября 2025
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата12 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1897 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 750 USD для регулярного чекана и 24000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1897 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1897 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
