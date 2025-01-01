flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1897 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1897 S Вуаль на голове
Средняя цена680 $
Продажи
067
Аверс
Реверс
Соверен 1897 M Вуаль на голове
Средняя цена750 $
Продажи
1274
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1897 S Вуаль на голове
Средняя цена280 $
Продажи
046
